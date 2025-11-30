Konstanz: Aus Psychiatrie geflohen – Polizei sucht 20-Jährigen

1 Die Polizei sucht einen 20-Jährigen (Symbolbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 20-Jähriger entkommt am Samstagnachmittag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Konstanz. Die Polizei hält einen psychischen Ausnahmezustand für möglich.











Aus dem Zentrum für Psychiatrie Reichenau bei Konstanz ist ein 20-jähriger Mann geflohen. Er entkam am Samstagnachmittag zu Fuß in unbekannte Richtung, wie die Polizei mitteilte. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Ergebnis. Die Polizei bittet um Hinweise und schließt nicht aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und sich bei einem eventuellen Kontakt aggressiv verhalten könnte.