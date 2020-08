29 Konstantinos Mavropanos laboriert schon länger an muskulären Problemen. Foto: Baumann

Im Trainingslager des VfB Stuttgart fehlt von einem Spieler bisher jede Spur: Konstantinos Mavropanos. Der Grieche war bisher in keiner Einheit auf dem Platz. Wir haben nachgefragt.

Kitzbühel/Stuttgart - Das Trainingslager des VfB Stuttgart in Österreich ist bisher geprägt von einer gewissen Intensität. Auf dem Platz geht es zur Sache, dazu kam das kräftezehrende Testspiel gegen den englischen Topclub FC Liverpool auf tiefem Geläuf, das ebenfalls Spuren hinterlassen hat.

Spuren in Form von einigen Verletzungen und kleineren Blessuren, die sich in den letzten Tagen bei einigen Akteuren gezeigt haben. Während Orel Mangala, Silas Wamangituka und Atakan Karazor ihre Wehwehchen offensichtlich überwunden haben, müssen Erik Thommy, Lilian Egloff und Philipp Förster aufgrund ihrer Verletzungen abreisen, Roberto Massimo ist bereits seit dem letzten Sonntag wieder in Stuttgart (wir berichteten im Newsblog).

Sorgenkind Dinos Mavropanos

Ein Sorgenkind bleibt dagegen Abwehrspieler Dinos Mavropanos. Der Grieche verpasste schon vor der Abreise nach Kitzbühel einige Einheiten und war hier in Österreich bisher noch nicht auf dem Platz, nicht einmal für eine leichte Laufeinheit. Muskuläre Probleme im Leistenbereich lautet die Diagnose beim vom FC Arsenal ausgeliehenen Innenverteidiger. „Dinos ist auf einem guten Weg. Er kommt näher und näher“, sagt VfB-Sportchef Sven Mislintat zwar. Jedoch sei Mavropanos´ Blessur so hartnäckig, dass Mislintat davon ausgeht, der Grieche werde „hier nicht ins Mannschaftstraining zurückkehren können, es ist aber auch ein bisschen verlaufsabhängig.“

Warum der Abwehrspieler dennoch in Kitzbühel bleibt, anstatt wie Förster zurückzureisen und sich gezielt in Stuttgart behandeln zu lassen, erklärt Mislintat so: „Wir haben alles was wir brauchen hier, um Dinos zu behandeln. Dazu kommt, dass wir ihn in die taktischen Abläufe mit einbinden wollen.“ Beispielsweise bei der Schulung, wie sie an diesem Dienstagnachmittag stattfindet. Da Förster diese Inhalte schon kenne, habe man in seinem Falle entschieden, ihn nach Stuttgart zu schicken.

