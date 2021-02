Chaotische Fahrt durch Untertürkheim Betrunkener Lkw-Fahrer streift Gebäude und prallt gegen Stromkasten

Ein mutmaßlich betrunkener Lastwagenfahrer richtet großen Schaden in Stuttgart an: In Untertürkheim streift er mit seinem Fahrzeug ein Gebäude und prallt gegen einen Stromkasten, der daraufhin brennt.