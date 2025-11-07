Konstantin Wecker - kann er nie wieder Klavier spielen?

Wegen einer Erkrankung muss Konstantin Wecker alle geplanten Gigs seiner "Lieder meines Lebens"-Tour im November absagen. Erst vor einigen Monaten hatte er ein niederschmetterndes Gesundheitsupdate geteilt.
Der 78-jährige Künstler Konstantin Wecker muss seine für November geplanten Auftritte der "Lieder meines Lebens"-Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wie auf seiner offiziellen Webseite mitgeteilt wird, können die Konzerte "krankheitsbedingt leider nicht stattfinden", wobei mindestens alle November-Termine 2025 betroffen sind. Erst vor wenigen Monaten hatte Wecker öffentlich gemacht, dass er aufgrund vermuteter Nervenschäden in seiner linken Hand kaum noch in der Lage sei, Klavier zu spielen.