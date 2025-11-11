Konstantin Wecker: Liedermacher will einige Drogen-Erlebnisse nicht missen

Illegale Drogen nimmt Konstantin Wecker inzwischen nicht mehr, nach eigenen Angaben ist er auch trocken. Einige Erlebnisse möchte er dennoch nicht missen.
Konstantin Wecker geht zwar inzwischen rauschfrei durchs Leben - an einige seiner Drogenerlebnisse denkt er aber gern zurück. „Ein paar Erlebnisse möchte ich nicht missen, vor allem das Erlebnis mit LSD“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Dienstagsausgabe). „Auch andere Erlebnisse waren spannend. Ich habe mal auf Bali Magic Mushrooms zu mir genommen, was da erlaubt war. Die Rolling Stones, meine ich, waren zur gleichen Zeit da und haben dann „Sympathy for the Devil“ geschrieben.“