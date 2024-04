1 So sieht Zufriedenheit aus: Trainer Konstantin Bitter und Sportdirektorin Kim Renkema mit der Meisterschale. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Schon mit 34 Jahren hat Konstantin Bitter, der Coach der Stuttgarter Volleyballerinnen, alle nationalen Titel gewonnen – in einer höchst emotionalen Saison. Nun geht es darum, ein neues Team aufzubauen.











Es kann ein großer Vorteil sein, einen Trainer zu haben, der sich um alle und alles kümmert. Bei der Meisterfeier der Stuttgarter Volleyballerinnen in der Bar Kabana am Rande der Schweriner Altstadt positionierte sich Konstantin Bitter strategisch günstig in der Mitte des Tresens, versorgte von dort den MTV-Tross mit Longdrinks, Cocktails und Bier. Es war das feuchtfröhliche Ende einer Saison, in der Allianz MTV Stuttgart der Konkurrenz kräftig einen eingeschenkt hatte. „Es ist ein großartiges Gefühl, als erster deutscher Club das Triple gewonnen zu haben. Ich bin stolz auf diese Mannschaft, sehr berührt, dankbar und ergriffen“, sagte Geschäftsführer Aurel Irion. Und Sportdirektorin Kim Renkema meinte mit einem zufriedenen Lächeln: „Dieses Team hat Geschichte geschrieben.“