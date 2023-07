Land will keine Silvesterfeier auf dem Schlossplatz

1 Das Riesenrad gefällt Finanzminister Danyal Bayaz – es darf wiederkommen. Foto: LICHTGUT/LICHTGUT/Leif Piechowski

Das Finanzministerium will, dass die Stadt ihr Konzept für Events im Winter überarbeitet. Silvesterfeier und die Glanzlichter werden dieses Jahr noch einmal genehmigt. Die Zukunft der Eisbahn ist dagegen unklar.









Das Finanzministerium ist der Meinung, die Stadt Stuttgart plane in der Weihnachtszeit zu viele Events auf dem Schlossplatz und fordert eine Reduzierung. Die bisherige Bündelung solle eine Ausnahme bleiben. Staatssekretärin Gisela Splett (Grüne) stellt nach Auffassung von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) die Genehmigung der „Glanzlichter“, der Eislaufbahn und der Silvesterfeier schon in diesem Winter infrage. Auch das Historische Volksfest, das alle vier Jahre im Herbst stattfindet, scheint entbehrlich. Das hat der Kämmerer am Freitag im Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats dargelegt.