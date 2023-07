1 Ein Gesetz will die Verwendung von Plastiktüten eindämmen. Doch es betrifft nicht alle Plastiktüten. Foto: factum/Archiv

Die Änderung des Verpackungsgesetzes hat Folgen, zum Beispiel für die Marktbeschicker. Papiertragetaschen sind aber bei genauer Betrachtung keine Alternative. Das jedenfalls meint die Ditzinger Stadtverwaltung in ihrer Antwort auf einen CDU-Antrag.









Ditzingen - Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, kommt mit Plastiktüten nach Hause. Die Äpfel landen, wenn nicht in der mitgebrachten Stofftasche oder dem Korb, im knisternden Kunststoffbeutel, der Salat ebenso. Das ist in Ditzingen nicht anders als in etlichen anderen Orten der Region. Die Fraktion der Ditzinger Christdemokraten im Gemeinderat wollte das jetzt ändern. Sie hatte beantragt, die Stadt möge von Herbst an die so genannten Hemdchenbeutel – also Plastikbeutel mit Trageschlaufen – verbieten. Letztlich wurde das Verbot auf Anregung der Verwaltung einmütig auf einen Appell an die Händler reduziert.