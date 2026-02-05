Auch vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe in der Schweiz hat die Stadt Leonberg ein besonderes Auge auf die Sicherheit in den Pferdemarkt-Kellern. Nicht alle waren auf Stand.
Bei der Brandkatastrophe im Schweizer Ski-Ort Crans-Montana kamen in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben, 115 wurden teils schwer verletzt. Auslöser für das Feuer in der Bar Le Constellation waren wohl Tischfeuerwerke auf Champagnerflaschen, die die Deckenverkleidung in Brand steckten. Zudem war eine Notausgangstür offenbar verschlossen.