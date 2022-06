1 Jugendliche sind in Böblingen gegeneinander handgreiflich geworden. Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Gürtelschläge, Steinwürfe: Am Montagabend sollen auf dem Konrad-Zuse-Platz auf dem Flugfeld eine Menge junger Leute aufeinander losgegangen sein.















Link kopiert

Am Montagabend soll es gegen 18 Uhr auf dem Konrad-Zuse-Platz auf dem Flugfeld in Böblingen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen gekommen sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es zu zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Beteiligten im Alter von 14 bis 24 Jahren. In deren Verlauf sollen sie sich mit Gürteln geschlagen und mit Steinen beworfen haben. Ein 22-Jähriger wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten sowie den Hintergründen dauern noch an. Das Polizeirevier Böblingen nimmt unter der Telefonnummer (0 70 31) 13-25 00 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen. (red)