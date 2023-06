1 In 15 Jahren Ludwigsburger geworden: Konrad Seigfried vor seiner Wirkungsstätte, dem Rathaus in der Wilhelmstraße. Foto: factum/Andreas Weise

Als Erster Bürgermeister hat Konrad Seigfried dem sozialen Miteinander in Ludwigsburg seinen Stempel aufgedrückt. Auch wenn er lieber weiterarbeiten würde: Am 30. April endet seine Amtszeit.









Ludwigsburg - In den 15 Jahren seiner Amtszeit in Ludwigsburg ist Konrad Seigfried (parteilos) zu einer Instanz in der Stadt geworden. Nicht zuletzt dank seines rhetorischen Talents ist es ihm auch in schwierigen Situationen immer wieder gelungen, sich Autorität zu verschaffen. Etwa, als hasserfüllt über die Aufnahme von Geflüchteten gestritten wurde. Nun geht der Erste Bürgermeister in Pension.