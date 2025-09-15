Konrad Adenauer und Charles de Gaulle: TV-Film An einem Tag im September: Ein Treffen verändert Europa

Der 14. September 1958 wird zur Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft. Der Fernsehfilm "An einem Tag im September" nebst anschließender Dokumentation zeigt, wie Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in Colombey ihre jahrhundertealte Erbfeindschaft überwanden.
Am 14. September 1958 verfahren sich Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876-1967) und seine Delegation auf dem Weg zu Präsident Charles de Gaulle (1890-1970). Eine alte Französin spuckt auf die Windscheibe - die Deutschen seien Schuld am Tod ihrer Kinder. 80 Kilometer entfernt wartet de Gaulle ungeduldig. Was folgt, wird als "Das Wunder von Colombey" in die Geschichte eingehen.