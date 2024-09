Konkurrenz für X: Konkurrent Bluesky profitiert von X-Sperrung in Brasilien

1 Die richterlich angeordnete Sperrung der Plattform X verschafft dem Konkurrenten Bluesky reichlich Zulauf. (Illustration) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Der Online-Dienst Bluesky tat sich bisher schwer damit, mit dem Twitter-Nachfolger X von Tech-Milliardär Elon Musk zu konkurrieren. In Brasilien ist das gerade anders.











Seattle - Die Sperrung von Elon Musks Online-Plattform X in Brasilien beschert dem weitaus kleineren Konkurrenten Bluesky deutlichen Zulauf. In den vergangenen Tagen habe man eine Million neue Nutzer gewonnen, teilten die Macher der App am Wochenende mit. X, ehemals Twitter, hat in Brasilien Medienberichten zufolge rund 20 Millionen Nutzer.