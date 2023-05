1 Zuletzt war wieder mehr los in der Ludwigsburger Innenstadt. Aber der gepflegte Einkaufsbummel hat für viele Kunden nicht mehr oberste Priorität. Foto: Simon Granville

Nicht erst seit Beginn der Coronakrise ist klar: das Internet ist die größte Herausforderung für die Innenstädte. Was können Einzelhändler überhaupt tun, um nicht noch mehr Kundschaft zu verlieren?









Ludwigsburg - Wer heute etwas braucht – und seien es nur die einfachsten Dinge – der klickt sich oft lieber durchs Netz, als den Weg in die Innenstadt auf sich zu nehmen und dort einzukaufen. Deshalb treibt viele Einzelhändler nicht erst seit Beginn der Coronakrise die Frage um: Wie kann ich mich der wachsenden Konkurrenz durch den Onlinehandel erwehren? Die Antwort von Benedikt Wegele ist eindeutig: Gegen die großen Plattformen wie Amazon, Zalando und Co. hat der kleine Laden in der See- oder Kirchstraße eigentlich keine Chance.