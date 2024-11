Konkurrenz für Google und Bing: Ecosia und Qwant bauen europäischen Suchmaschinen-Index

1 Zusammen mit der Suchmaschine Qwant aus Frankreich will das Berliner Start-up Ecosia einen Suchmaschinennindex aufbauen, der ohne Google und Bing auskommt. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Bislang stützen sich die europäischen Suchmaschinen Ecosia und Qwant vor allem auf die Bing-Plattform von Microsoft. Künftig wollen sie nicht mehr auf US-Technologieriesen angewiesen sein.











Paris/Berlin - Das Berliner Suchmaschinen-Start-up Ecosia und der französische Anbieter Qwant wollen sich künftig von Suchergebnissen der Internetriesen Google und Microsoft (Bing) unabhängig machen. Die beiden europäischen Anbieter kündigten in Paris die Gründung des Gemeinschaftsunternehmen European Search Perspective (EUSP) an, das eine Suchmaschineninfrastruktur in Europa entwickeln und aufbauen soll. "EUSP möchte zur digitalen Souveränität Europas beitragen und sicherstellen, dass der Kontinent eine starke, unabhängige Alternative zu bestehenden Suchtechnologien besitzt", erklärten Ecosia und Qwant.