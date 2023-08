1 Alana Hadid hat im Rahmen der Kopenhagen Fashion Week die Show des Labels Saks Potts eröffnet. Foto: Matt Jelonek/Getty Images

Bei der Fashion Week in Kopenhagen konnten aufmerksame Besucher eine der Hadid-Schwestern auf dem Laufsteg entdecken. Doch es handelte sich dabei nicht um Gigi oder Bella, sondern um ihre Halbschwester Alana. Die 40-Jährige feierte ihr Debüt als Runway-Model.









Alana Hadid (40) hat ihr Model-Debüt hinter sich. Ihre beiden Halbschwestern sind bereits erfahrene Runway-Profis. Kurz nach ihrem 40. Geburtstag steigt die ältere Halbschwester von Gigi (28) und Bella Hadid (26) in die Fußstapfen ihrer berühmten Model-Geschwister. Im Rahmen der Fashion Week in Kopenhagen hat die Kreativ-Direktorin ihr Debüt als Laufsteg-Model gefeiert. Für das dänische Label Saks Potts eröffnete sie die Show am ersten Tag der Modenschau in Kopenhagen.