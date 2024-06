1 Die Züge der österreichischen Westbahn sollen nach Plänen des Unternehmens häufiger auch in Deutschland unterwegs sein. Foto: IMAGO/Andreas / Stroh

Noch ehe die private österreichische Westbahn ihre Direktverbindung von Stuttgart nach Wien im Dezember 2024 in Betrieb nimmt, denkt sie schon über eine Ausweitung nach. Stuttgart könnte damit häufiger angebunden werden – und soll nicht Endpunkt der österreichischen Aktivitäten bleiben.











Link kopiert



Die österreichische Westbahn, ein privates Bahnunternehmen, an dem unter anderem auch die französische Staatsbahn SNCF beteiligt ist, will in Deutschland weiter wachsen – wovon auch Stuttgart profitieren könnte. Im Mai bestätigte die Westbahn, dass sie vom Fahrplanwechsel im Dezember 2024 an täglich zwei Direktverbindungen von Stuttgart nach Wien und retour anbieten möchte. Dazu werden Züge der Westbahn, die heute schon die österreichische Hauptstadt mit München verbinden, bis nach Stuttgart verlängert.