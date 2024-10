Konkurrenz für Champagner: Warum Sekt aus England die Zukunft gehört

1 Kirsty Goring ist die Juniorchefin des Weinguts Wiston. Foto: Hamann

Kein Scherz: Großbritannien mausert sich mehr und mehr zu einem ernst zu nehmenden Weinanbaugebiet. Ein Ortstermin bei den Shootingstars des Britplopps in Kent und Sussex.











„Diesen Wein hier dürfte es gar nicht geben“, sagt Silvia Cackova und schenkt Pinot noir ein. Granatrot, vollmundig, Aromen von Himbeere und Vanille. Die aus der Slowakei stammende 40-Jährige arbeitet für das Weingut Simpsons in der Grafschaft Kent. Der Betrieb gehört Charles und Ruth Simpson. 2004 kündigte das nordirisch-schottische Paar seine Jobs in der Pharmaindustrie und kaufte ein Weingut in der französischen Region Languedoc-Roussillon. 2014 kam ein Anwesen in England dazu.