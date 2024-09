Konkrete Kunst in Korntal-Münchingen: Im Bann von Quadraten

Konkrete Kunst in Korntal-Münchingen

1 Hans Ginter stellt in Korntal-Münchingen konkrete Kunst aus. Foto: Simon Granville

Hans Ginter ist 80 – und hat solch ein ruhiges Händchen, dass ihm absolut gerade Linien, absolut parallel zueinanderstehende Formen und präzise ausgemalte Flächen gelingen. Der „Meister der konkreten Kunst“ stellt jetzt in Korntal-Münchingen aus.











In puncto Genauigkeit lässt sich Hans Ginter nicht so einfach etwas vormachen. Wenn jemand einen Blick für absolut gerade Linien, absolut parallel zueinanderstehende Formen und präzise ausgemalte Flächen hat, dann der 80 Jahre alte Künstler aus dem Stuttgarter Stadtteil Degerloch. Ein ruhiges Händchen und eine Menge Ausdauer hat Hans Ginter obendrein, denn er betrachtet konkrete Kunst nicht nur äußerst gern – er macht als Vertreter dieser Kunstrichtung jene auch selbst. Hans Ginter lacht. „Es steckt in mir drin“, sagt er.