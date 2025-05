Konklave-Livestream: Hier die Papstwahl mitverfolgen

In unserem Livestream können Sie die Ereignisse rund um das Konklave in Rom mitverfolgen.

Der Vatikan steht im Zeichen der Papstwahl: Am Mittwoch, 7. Mai, beginnt offiziell das Konklave, bei dem 133 wahlberechtigte Kardinäle aus aller Welt einen neuen Papst bestimmen sollen. Die traditionsreiche Zeremonie folgt einem festgelegten Ablauf – und sorgt weltweit für gespanntes Warten auf die berühmten Rauchzeichen aus der Sixtinischen Kapelle. Hier können Sie die Geschehnisse ab 10:00 Uhr live im Stream mitverfolgen:

Letzter öffentlicher Gottesdienst vor Beginn

Am Mittwochmorgen um 10 Uhr feiern die Kardinäle zunächst eine Messe in St. Peter – sie ist öffentlich und wird traditionell als „Pro eligendo Pontifice“ bezeichnet, also „für die Wahl des Papstes“. Danach wird es ernst: Um 16.30 Uhr beginnt der feierliche Einzug der Kardinäle von der Paulinischen Kapelle in den Apostolischen Palast zur Sixtinischen Kapelle – das eigentliche Konklave beginnt. Noch am Abend findet der erste Wahlgang statt. Sollte ein Kandidat bereits im ersten Durchgang die nötige Zweidrittelmehrheit erhalten, wäre ein Rauchsignal schon am Mittwochabend möglich.

Zeitplan für die folgenden Wahltage

Sollte die Wahl nicht gleich am ersten Abend gelingen, sieht das Programm für die folgenden Tage ein festes Ritual mit bis zu vier Wahlgängen pro Tag vor:

07:45 Uhr: Aufbruch der Kardinäle von der Unterkunft Santa Marta zum Apostolischen Palast

08:15 Uhr: Messe in der Paulinischen Kapelle

09:15 Uhr: Erster Wahlgang, eventuell direkt gefolgt vom zweiten

Nach 10:30 Uhr und nach 12:00 Uhr: Mögliche Rauchzeichen

12:30 Uhr: Mittagspause in Santa Marta

16:30 Uhr: Dritter Wahlgang des Tages, eventuell gefolgt vom vierten

Nach 17:30 Uhr und gegen 19:00 Uhr: Weitere mögliche Rauchzeichen

19:30 Uhr: Rückkehr der Kardinäle nach Santa Marta

Zwischen den Wahlgängen beten die Kardinäle gemeinsam in der Sixtina. Die Abstimmungen selbst finden unter strengster Geheimhaltung statt.