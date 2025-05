Weißer Rauch am Donnerstag?

Konklave in Rom: Vier Wahlgänge am Donnerstag

1 Wann präsentiert sich ein neuer Papst auf dem Balkon der St. Peter s Basilica? Foto: imago/NurPhoto / Beata Zawrzel

Die Suche nach einem Nachfolger für Papst Franziskus geht weiter. 133 wahlberechtigten Kardinäle tagen in der Sixtinischen Kapelle und stimmen am Donnerstag bis zu viermal ab.











Die Suche nach einem Nachfolger für Papst Franziskus (1936-2025) geht in die nächste Runde. Nachdem am Mittwochabend schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufstieg - das klare Zeichen, dass die 133 wahlberechtigten Kardinäle sich noch nicht auf einen neuen Pontifex einigen konnten - stehen heute bis zu vier weitere Wahlgänge an.