Konklave: Drei deutsche Kardinäle wählen mit

1 Kardinal Rainer Maria Woelki Foto: dpa/Oliver Berg

Bei der Wahl des künftigen Papstes sind auch drei Persönlichkeiten aus Deutschland dabei – aber keiner aus dem Trio gilt als „papabile“.











Drei deutsche Kardinäle nehmen am Konklave teil, das den Nachfolger von Papst Franziskus wählt: Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Keiner von ihnen gilt als Papabile, also als potenzieller Papst. Der Münchner Kardinal Marx hätte vor einigen Jahren jedoch durchaus als Kandidat in Betracht gezogen werden können.