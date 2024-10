Konjunkturprognose: Habecks Hoffnung – und zwei große Fragezeichen

1 Wirtschaftsminister Robert Habeck hofft auf die Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Bundesregierung muss ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr senken. Wirtschaftsminister Habeck hofft auf Besserung in 2025. Doch da bleiben zwei große Fragezeichen, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent.











Dass die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigieren muss, ist besorgniserregend – auch wenn dieser Schritt längst nicht mehr überraschend kommt. Die wohl freundlichste Umschreibung der Situation in diesem Herbst ist: Die Erholung kommt – aber eben etwas später. Dramatischer ließe es sich so ausdrücken: Deutschland erinnert mit Blick auf die Konjunktur an jemanden, der hingefallen ist und jetzt nur langsam wieder hochkommt. Und der künftig schlimmstenfalls an Krücken gehen muss.