1 Im vergangenen Jahr hat sich das Wachstum abgeschwächt. (Symbolbild) Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Die US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal schwächer als erwartet. Im dritten Quartal legten die USA noch deutlich zu.











Washington - Die US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 2,8 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt.