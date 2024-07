Konjunktur: US-Wachstum im zweiten Quartal deutlich auf 2,8 Prozent gestiegen

1 Das freut auch Uncle Sam, die Nationalfigur der USA. Allmählich erholt sich die Wirtschaft. (Symbolbild) Foto: Aurora/laif/Aurora/laif

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich kräftiger gewachsen als erwartet. Nach Regierungsangaben legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hinzu. Ökonomen hatten nur 1,9 Prozent erwartet.











Link kopiert



Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal deutlich kräftiger gewachsen als erwartet. Wie das Handelsministerium in Washington am Donnerstag mittelte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer ersten Schätzung um 2,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum hinzu. Ursachen waren gestiegene Verbraucherausgaben und höhere Investitionen von Unternehmen in ihre Lagerbestände. Ökonomen hatten ein Wachstum von nur 1,9 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war das BIP um 1,4 Prozent gestiegen.