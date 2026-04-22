Konjunktur in Deutschland: In der Hochrisikozone des Wachstums

Die Bundesregierung korrigiert ihre Konjunkturprognose nach unten. Das bedeutet: Die Verteilungskonflikte werden noch härter, kommentiert Rainer Pörtner.
Wie viel Wachstum braucht Deutschland? Der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat dieser Tage folgende Antwort gegeben: „Mindestens 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr. Alles darunter führt zu Verteilungskonflikten. Bei Nullwachstum gewinnen einige – und andere verlieren. Das erzeugt soziale Spannungen, die wir politisch kaum kontrollieren können.“