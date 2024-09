Konjunktur: IfW rechnet mit Rückgang der Wirtschaftsleistung 2024

1 Das IfW Kiel rechnet für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung in Deutschland. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Im Juni prognostizierte das Forschungsinstitut noch ein Wachstum von 0,2 Prozent. Nun gehen die Forscher davon aus, dass die Wirtschaft schrumpft. Das hänge auch mit der Wirtschaftspolitik zusammen.











Kiel - Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechnet für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr im Vorjahresvergleich um 0,1 Prozent zurückgehen, heißt es in der Herbstprognose des in Kiel angesiedelten Instituts. Der private Konsum sei schwach, Industrie und Bauwirtschaft seien tiefer in der Rezession.