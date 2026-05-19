1 Beim Geschäftsklimaindex wurde laut dem Münchner Ifo-Institut unter Soloselbstständigen und Kleinstunternehmern ein Tiefpunkt erreicht. (Archivbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa

Die geschäftliche Lage wird für viele Selbstständige und Kleinstunternehmen schlechter, ergibt eine Umfrage des Ifo-Instituts. Die Wirtschaftsforscher sprechen von einem Tiefststand.











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München - Jeder Fünfte der selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland ist laut einer Umfrage des Ifo-Instituts besorgt um die eigene wirtschaftliche Zukunft. 20,6 Prozent der Selbstständigen machte sich im April demnach Sorgen um die Existenz ihres Geschäfts – in der Gesamtwirtschaft habe das nur auf 8,1 Prozent der befragten Geschäftsleute und Unternehmen zugetroffen, teilte das Institut in München mit.