Konjunktur: Ifo-Index stagniert im Januar - Nullnummer zum Jahresstart

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer enttäuscht im Januar. Die jüngsten Zolldrohungen von Donald Trump hinterlassen offenbar Spuren bei Unternehmen. Einen Lichtblick gibt es in der Industrie.
München - Dämpfer für die deutsche Wirtschaft zu Jahresbeginn: Die Stimmung in den Unternehmen hat im Januar überraschend stagniert. Das Ifo-Geschäftsklima verharrte bei 87,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest.