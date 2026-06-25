Die deutschen Unternehmen sehen nicht mehr ganz so negativ in die Zukunft. Eine wichtige Branche rutscht allerdings noch tiefer ins Minus.
München - Die Exportaussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich etwas aufgehellt. Nach drei Rückgängen in Folge stieg der Indikator des Münchner Ifo-Instituts im Juni von minus 5,6 auf minus 3,7 Punkte. Experte Klaus Wohlrabe bewertet die Entwicklung zurückhaltend: "Die Exporteure sind noch skeptisch, ob die geopolitische Unsicherheit nachhaltig abnimmt", sagte er. "Zudem ist die internationale Konkurrenz weiterhin stark."