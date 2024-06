Konjunktur: Habeck: Ostdeutschland schiebt die Wirtschaft an

1 Robert Habeck: "Das Wirtschaftswachstum kommt langsam aus der Krise – gezogen derzeit vom Osten." Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Für Bundeswirtschaftsminister Habeck ist die Wirtschaft in Ostdeutschland der Schlüssel, um die noch immer lahmende Konjunktur im Land auf Trab zu bringen.











Link kopiert



Berlin - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet von Unternehmen in Ostdeutschland einen Schub für die gesamtwirtschaftliche Erholung. Der Grünen-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Das Wirtschaftswachstum kommt langsam aus der Krise – gezogen derzeit vom Osten." Dort machten sich viele Menschen einen Kopf, wie man neue Wege gehen könne. "In der Lausitz, in Schwedt, in Leuna und an etlichen anderen Orten."