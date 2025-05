Konjunktur: Eckpunkte für Sparkonzept von Daimler Truck im Inland stehen

1 Daimler Truck will die Kosten in Deutschland senken. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Daimler Truck muss sparen und in Europa profitabler werden. Der Nutzfahrzeughersteller einigt sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf das Programm für Deutschland.











Leinfelden-Echterdingen - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will in Europa wettbewerbsfähiger werden und hat sich mit dem Gesamtbetriebsrat auf Eckpunkte für die Standorte in Deutschland geeinigt. Sie reichen von einem sozialverträglichen Personalabbau, der Verrechnung von Vergütungsbestandteilen hin bis zu mehr Personalflexibilität mit Zeitarbeit, wie Vorstandsmitglied Achim Puchert und Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht der Deutschen Presse Agentur in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Die vereinbarten Maßnahmen gelten für rund 28.000 Beschäftigte.