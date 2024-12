Konjunktur: Deutscher Maschinenbau vor weiterem Rückgang der Produktion

1 Der deutsche Maschinenbau verzeichnet für 2025 einen weiteren Produktionsrückgang. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Klaus-Dietmar Gabbert

Im deutschen Maschinenbau läuft es nicht rund. In einem unsicheren Weltmarkt verlangt die Branche von der Politik Unterstützung statt Regulierung.











Die deutsche Maschinenbauindustrie erwartet für 2025 den dritten Rückgang der Jahresproduktion in Folge. Die preisbereinigte Leistung der Betriebe werde um weitere 2 Prozent sinken, heißt es in einer Prognose des Branchenverbandes VDMA. Für das laufende Jahr wird bereits ein Einbruch um 8 Prozent erwartet. Die Fabriken sind durchschnittlich nur noch zu 79,1 Prozent ausgelastet. Der nominale Umsatz könnte in der Folge im laufenden Jahr um rund 10 Milliarden auf 253 Milliarden Euro sinken.