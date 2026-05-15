Folgen des Iran-Kriegs: Konjunktur-Dämpfer erwartet - Stimmungseinbruch in Branchen

Eigentlich sollte es in diesem Jahr wirtschaftlich bergauf gehen. Der Iran-Krieg aber bremst das Wachstum. Die Folgen des Konflikts dürften noch länger spürbar sein.
Berlin - Die Folgen des Iran-Kriegs drücken zunehmend auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Die Bundesregierung rechnet nach einem stärker als erwarteten Start ins Jahr mit einem deutlichen Konjunktur-Dämpfer im zweiten Quartal. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abschwächung verdichteten sich, schreibt das Wirtschaftsministerium in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Mai.