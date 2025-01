1 Erneuter Lichtblick für die Baubranche: Auftragsplus im November. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Wiesbaden - Die schwächelnde Baubranche in Deutschland darf sich den zweiten Monat in Folge über mehr neue Aufträge freuen. Im November 2024 verbuchte das Bauhauptgewerbe sowohl zum Oktober (plus 7,9 Prozent) als auch zum Vorjahresmonat (plus 16,6 Prozent) ein reales Plus.