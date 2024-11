1 Weniger Aufträge auf dem Bau. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Nach dem Lichtblick im August fällt die jüngste Zwischenbilanz wieder trüb aus. Die Baufirmen in Deutschland spüren die Zurückhaltung der Kundschaft.











Wiesbaden - Die Baubranche in Deutschland kämpft weiter mit einem Auftragsrückgang. Sowohl im September als auch in den ersten drei Quartalen 2024 insgesamt steht in der Statistik für das Bauhauptgewerbe ein Minus.