Konfrontation mit Özdemir?: Das will die Grüne Jugend im Land

Konfrontation und Widerworte waren im vergangenen Jahr nicht von der Grünen Jugend in Baden-Württemberg zu hören. Das könnte sich mit den beiden neuen Landessprechern ändern.
Während es um die Grüne Jugend auf Bundesebene im vergangenen Jahr reichlich Aufruhr gab, blieb es in Baden-Württemberg vergleichsweise ruhig. Brav distanzierten sich die hiesigen Landessprecher von der umstrittenen Bundessprecherin Jette Nietzard. Laute Initiativen oder Konfrontation mit der Parteispitze? Fehlanzeige. Doch vor einigen Wochen wählte der baden-württembergische Jugendverband neue Landessprecher, wie die Vorsitzenden bei der Grünen Jugend in alter Tradition heißen. Ändert sich jetzt etwas?