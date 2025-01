Konfliktthema Migration: Trumps Chef für Grenzsicherheit: Fangen am Tag eins an

Trumps Chef für Grenzsicherheit: Fangen am Tag eins an

3 Der designierte US-Grenzschutzbeauftragte Tom Homan will illegal in den USA lebende Menschen abschieben. (Archivbild) Foto: Eric Gay/AP/dpa

Die «größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA» ist ein Versprechen Donald Trumps - und ein Alptraum für irregulär in den USA lebende Migranten. Erste Details des Vorhabens sind nun bekannt.











Washington - Die Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump will nach der Amtsübernahme zügig mit dem Abschieben von Migranten ohne gültige Papiere beginnen. Die "größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA" ist ein zentrales Wahlversprechen des Republikaners. US-Medien wie das "Wall Street Journal" und die "New York Times" berichteten, dass kurz nach Trumps Vereidigung am Montag erste Razzien geplant seien, zunächst in Chicago. Demnach soll "Operation Safeguard" (Operation Schutzmaßnahme) eine Woche dauern und sich möglicherweise auch auf andere Städte erstrecken.