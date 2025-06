Konfliktpotenzial ist groß: Schicksalsgipfel für G7? Das Wichtigste zum Kanada-Treffen

1 Bereits vor dem Start des G7-Gipfels in Kanada gab es Proteste. Foto: AFP/DAVE CHIDLEY

Die G7-Gruppe versteht sich als Wertegemeinschaft westlicher Demokratien. Aber nun ist Trump zurück, und um die gemeinsamen Werte ist es nicht mehr gut bestellt.











Überschattet von einem neuen Krieg beginnt in Kanada der erste Gipfel der G7-Gruppe seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Als letzter der G7-Chefs landete der US-Präsident am Sonntagabend (Ortszeit) in Calgary. Heute soll er bei der ersten Arbeitssitzung am Tagungsort in Kananaskis in den Rocky Mountains einen Vortrag zur Weltwirtschaftspolitik halten.