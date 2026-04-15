In Pakistan brachte eine erste Verhandlungsrunde der USA mit dem Iran keine greifbaren Ergebnisse. Der US-Vizepräsident spricht über die Gründe. Berichte legen nahe, wie es weitergehen könnte.
Athens - US-Vizepräsident JD Vance hält die Feuerpause im Krieg der USA und Israels gegen den Iran eigenen Angaben zufolge für stabil. "Derzeit hält die Waffenruhe", sagte der Republikaner bei einer Veranstaltung in Athens im US-Bundesstaat Georgia. Präsident Donald Trump wolle nicht nur keinen kleinen Deal, er wolle ein großes Abkommen, erklärte er.