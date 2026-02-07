Konflikte: US-Unterhändler besuchen nach Iran-Gesprächen Flugzeugträger

Die USA verhandeln zwar wieder mit dem Iran, verweisen aber weiterhin auch auf ihre militärischen Optionen. Das zeigt auch ein Besuch zweier Schlüsselfiguren in Trumps Nahost-Politik beim US-Militär.
Washington - Einen Tag nach ihren Verhandlungen mit dem Iran im Oman haben der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Trump-Schwiegersohn Jared Kushner den in die Region verlegten Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" besucht. Sie hätten dort unter anderem Matrosen und Marineinfanteristen gedankt und Flugeinsätze verfolgt, teilte Witkoff auf der Plattform X mit. Er sei stolz darauf, an der Seite der Männer und Frauen zu stehen, die die Interessen der USA verteidigten, deren Gegner abschreckten und der Welt zeigten, wie amerikanische Entschlossenheit aussehe.