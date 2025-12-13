Konflikte: Tunesische Oppositionelle zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Immer mehr Regierungsgegner landen in Tunesien hinter Gittern. Nun verurteilten Richter die bereits inhaftierte Abir Moussi - eine bekannte Kritikerin des Präsidenten - zu einer weiteren Haftstrafe.
Tunis - Ein tunesisches Gericht hat die prominente Oppositionspolitikerin Abir Moussi zu einer Gefängnisstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur TAP am Freitagabend. Moussis Strafe ist die jüngste in einer Reihe von Verurteilungen oppositioneller Politiker in dem nordafrikanischen Land am Mittelmeer, in dem Präsident Kais Saied seit einigen Jahren zunehmend autoritär regiert.