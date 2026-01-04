1 Soldaten des Südlichen Übergangsrats (STC) stehen an einem Kontrollpunkt in Aden. Foto: -/AP/dpa

Nach dem Abzug der Emirate gewinnt die Regierung im Jemen Gebiete von Separatisten zurück. Ein militärischer Erfolg - auch für Riad.











Link kopiert



Sanaa - Die von Saudi-Arabien unterstützte jemenitische Regierung hat einen großen Teil der von Separatisten eingenommenen Gebiete im Osten des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei handelt es sich um die ölreiche Provinz Hadramaut an der Grenze zu Saudi-Arabien, inklusive der Provinzhauptstadt Mukalla, und um Teile der Provinz al-Mahra, wie die dpa aus Kreisen der jemenitischen Regierung erfuhr. Beide Provinzen machen im Jemen etwa die Hälfte der Landesfläche aus.