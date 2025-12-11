Konflikte: Fünf Dinge, die man über Venezuela wissen muss

Der Streit zwischen Washington und Caracas spitzt sich zu – zuletzt erstürmten US-Soldaten einen venezolanischen Öltanker. Vordergründig geht es um Drogen, doch die Konfliktursachen liegen tiefer.
Caracas - Der Konflikt zwischen Venezuela und den USA hat sich nach der Erstürmung eines venezolanischen Öltankers durch US-Soldaten weiter zugespitzt. Zugleich sorgt die heimliche Ausreise der neuen Friedensnobelpreisträgerin und Oppositionsführerin María Corina Machado international für Aufsehen. Sie war kurz vor der Beschlagnahme des Tankers in Abwesenheit ausgezeichnet worden.