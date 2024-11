Konflikte: EU-Parlamentspräsidentin fordert Taurus-Waffenhilfe für Kiew

1 Metsola befürwortet die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Vor wenigen Tagen beschoss Russlands Armee die Ukraine mit einer neuen Mittelstreckenrakete. Für die Präsidentin des EU-Parlaments ist klar, wie dem angegriffenen Land geholfen werden muss.











Berlin - Angesichts der verstärkten Angriffe Russlands in der Ukraine befürwortet EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die rasche Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Auf die Frage, ob die EU-Staaten - wie die USA - den Einsatz weitreichender Raketen auch gegen Ziele in Russland erlauben sollten und Deutschland auch das Waffensystem Taurus liefern müsste, antwortete Metsola den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Ja, das ist auch die Position des EU-Parlaments. Es gibt breite Unterstützung für diese Forderung. Wir werden sehen, ob es nach der Bundestagswahl zu einer entsprechenden Kursänderung kommt."