USA: Venezuela wirft USA militärische Aggression vor

1 Die venezolanische Hauptstadt Caracas wurde von Explosionen erschüttert. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Caracas - Nach Berichten über Explosionen in der Hauptstadt Caracas hat die Regierung Venezuelas den Vereinigten Staaten eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vorgeworfen. Dies stelle eine Verletzung der UN-Charta dar, hieß es in einer Mitteilung der venezolanischen Regierung.