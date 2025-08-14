Konflikte, Allianzen und Ausraster: Das Sommerhaus der Stars: Jubiläumsstaffel startet mit Doppelfolge

Die Jubiläumsstaffel der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" startet mit gleich zwei Folgen, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab.

Ein Doppelpack zum Start: Die Jubiläumsstaffel der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" startet mit gleich zwei Episoden, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zur Primetime ausgestrahlt werden. Das gab der Sender RTL am Donnerstag bekannt. Die erste Folge einer "Staffel voller Konflikte, Allianzen und Ausraster" läuft am 16. September um 20:15 Uhr bei RTL - das war bereits bekannt. Doch schon am Mittwoch, den 17. September, zeigt der Sender die zweite Ausgabe.

Auf dem Streamingportal RTL+ steht Folge eins bereits am 9. September zur Verfügung, Folge zwei folgt am 16. September und Folge drei demnach am 17. September. Die frischen Episoden gibt es dann immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

Im Jubiläums-"Sommerhaus": Vom Schauspieler bis zum Reality-Sternchen

In der zehnten Staffel des Reality-Erfolgsformats stellen sich 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem "Kampf der Promipaare". Ins "Sommerhaus der Stars" einziehen werden im Herbst Schauspieler Jochen Horst (63) mit seiner Ehefrau Tina (52), der von den Hot Banditoz bekannte Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37) und Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz (56) mit ihrem Partner Pierre (54).

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) bringt Tommy Pedroni (30) mit, ihre Reality-Kollegin Tara Tabitha (32) kommt mit ihrem Freund Dennis Lodi (30), Content Creator Ryan Wöhrl (23) hat seine Lina (25) dabei, Influencerin Edda (24) reist mit ihrem Freund Michael (27) an und Calvin Kleinens (33) jüngerer Bruder Marvin Kleinen (30) zieht mit Jennifer Degenhart (27) ein.

Wie gewohnt rücken zwei weitere Paare im Verlauf der Staffel nach. Dabei sind dann auch die beiden "Köln 50667"-Darsteller Louise Matejczyk (35) und Pascal Zadow (28) sowie Ex-"DSDS"-Star Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Ersin (37).