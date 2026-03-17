In Afghanistans Hauptstadt sterben hunderte Menschen bei einem pakistanischen Luftangriff. Eine Entzugsklinik liegt in Trümmern. Pakistan behauptet, auf eine Militäranlage gezielt zu haben.
Kabul/Islamabad - Pakistan bestreitet, bei seinem Angriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf ein Krankenhaus gezielt zu haben. In einer Stellungnahme auf X schrieb Informationsminister Attaullah Tarar, es seien weder ein Krankenhaus noch eine Entzugsklinik oder andere zivile Anlagen gezielt angegriffen worden.