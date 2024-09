Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah: Botschaften mit Bomben und Raketen

1 Raketeneinschlag in der nordisraelischen Stadt Kirjat Bialik Foto: dpa/Gil Nechushtan

Israel und die libanesische Hisbollah liefern sich erbitterte Gefechte. Die Vereinten Nationen sehen die Region „am Rande einer Katastrophe“. Die israelische Armee setzt auf eine Strategie der „Deeskalation durch Eskalation“.











Raketen der Hisbollah-Miliz schlugen am Sonntag in der Nähe der israelischen Hafenstadt Haifa ein, verletzten mehrere Zivilisten, trafen einen israelischen Luftwaffenstützpunkt und transportierten eine Botschaft der Abschreckung: Die Hisbollah kann trotz der jüngsten Rückschläge durch israelische Angriffe ihre Raketen vom Libanon aus tief nach Israel hineinschießen. Es war das erste Mal seit Beginn des Gaza-Krieges, dass die Hisbollah auf den Großraum Haifa zielte. Die drittgrößte Stadt Israels liegt in der Reichweite ihrer Waffen.