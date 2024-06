Konflikt zwischen Hofkammer und Pächter: Emotionaler letzter Tag des Bootsverleihs am Schloss Monrepos

6 Thomas Seitz zieht ein letztes Mal seine selbst gebauten Ruderboote an den Steg des Monrepos-Sees. Foto: Simon Granville

25 Jahre hat Thomas Leitz den Bootsverleih am Monrepos-See betrieben, jetzt ist Schluss. Der Konflikt zwischen dem Pächter und der Hofkammer konnte nicht gelöst werden. Am letzten Tag schwelgen die Gäste in Erinnerungen und Leitz blickt in die Zukunft.











Rund ein Dutzend Boote gleiten am Samstagvormittag über den Monrepos-See. Schon jetzt hat es über 30 Grad Celsius, die Gäste klettern verschwitzt, aber lächelnd aus den Booten. Während seine Schwester und Tochter den Menschen an Land helfen, blättert Bootsverleiher Thomas Leitz in seinen Fotoalben. In einem hat er den Bau seines ersten eigenen Ruderbootes festgehalten. Ein bisschen Eiche, ein bisschen Lerche, etwas Fachwissen und noch mehr Ehrgeiz habe das damals gebraucht, sagt Leitz – 1999 war das, seine erste Saison als Bootsverleiher.